08:15, 17 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 127,
город Алматы - 198,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 64,
Алматинская область - 26,
Атырауская область - 15,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 4,
Карагандинская область - 64,
Костанайская область - 48,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 66,
Северо-Казахстанская область - 31,
Туркестанская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 208074.