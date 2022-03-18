08:15, 18 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 703 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2,
город Алматы - 65,
Алматинская область - 25,
Восточно-Казахстанская область - 11,
Жамбылская область - 348,
Западно-Казахстанская область - 167,
Карагандинская область - 26,
Костанайская область - 10,
Мангистауская область - 20,
Павлодарская область - 16,
Северо-Казахстанская область - 11,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1283832.