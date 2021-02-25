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    08:15, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов

    город Нур-Султан - 72,

    город Алматы - 103,

    город Шымкент - 5,

    Акмолинская область - 95,

    Алматинская область - 36,

    Атырауская область - 31,

    Восточно-Казахстанская область - 23,

    Жамбылская область - 12,

    Западно-Казахстанская область - 3,

    Карагандинская область - 50,

    Костанайская область - 97,

    Кызылординская область - 12,

    Мангистауская область - 5,

    Павлодарская область - 98,

    Северо-Казахстанская область - 42,

    Туркестанская область - 12.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 194375.

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    Официальные источники (служебная)
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