08:15, 21 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 6951 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 469,
город Алматы - 1152,
город Шымкент - 627,
Акмолинская область - 263,
Актюбинская область - 539,
Алматинская область - 295,
Атырауская область - 482,
Восточно-Казахстанская область - 106,
Жамбылская область - 157,
Западно-Казахстанская область - 141,
Карагандинская область - 1298,
Костанайская область - 283,
Кызылординская область - 210,
Мангистауская область - 179,
Павлодарская область - 476,
Северо-Казахстанская область - 143,
Туркестанская область - 131.
Итого выздоровевших в Казахстане - 604801.