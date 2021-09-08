08:15, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 6894 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 846,
город Алматы - 1437,
город Шымкент - 710,
Акмолинская область - 272,
Актюбинская область - 478,
Алматинская область - 371,
Атырауская область - 664,
Восточно-Казахстанская область - 136,
Западно-Казахстанская область - 129,
Карагандинская область - 718,
Костанайская область - 162,
Кызылординская область - 179,
Мангистауская область - 321,
Павлодарская область - 409,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 37.
Итого выздоровевших в Казахстане - 734883.