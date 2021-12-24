08:15, 24 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 686 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 106,
город Алматы - 46,
Акмолинская область - 60,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 47,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 34,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 13,
Карагандинская область - 114,
Костанайская область - 114,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 18,
Северо-Казахстанская область - 90,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 956046.