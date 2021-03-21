РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 21 Март 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 678 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 205,

    город Алматы - 227,

    город Шымкент - 17,

    Акмолинская область - 48,

    Актюбинская область - 3,

    Атырауская область - 18,

    Восточно-Казахстанская область - 16,

    Западно-Казахстанская область - 47,

    Карагандинская область - 62,

    Костанайская область - 12,

    Кызылординская область - 4,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 10,

    Туркестанская область - 6.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 211127.


    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!