08:15, 21 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 678 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 205,
город Алматы - 227,
город Шымкент - 17,
Акмолинская область - 48,
Актюбинская область - 3,
Атырауская область - 18,
Восточно-Казахстанская область - 16,
Западно-Казахстанская область - 47,
Карагандинская область - 62,
Костанайская область - 12,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 10,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 211127.