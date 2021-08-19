08:15, 19 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 6666 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 431,
город Алматы - 1050,
город Шымкент - 604,
Акмолинская область - 259,
Актюбинская область - 522,
Алматинская область - 396,
Атырауская область - 332,
Восточно-Казахстанская область - 115,
Жамбылская область - 100,
Западно-Казахстанская область - 127,
Карагандинская область - 1129,
Костанайская область - 443,
Кызылординская область - 197,
Мангистауская область - 207,
Павлодарская область - 419,
Северо-Казахстанская область - 208,
Туркестанская область - 127.
Итого выздоровевших в Казахстане - 591964.