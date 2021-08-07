08:15, 07 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 6638 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2066,
город Алматы - 1253,
город Шымкент - 457,
Акмолинская область - 193,
Актюбинская область - 274,
Алматинская область - 330,
Атырауская область - 250,
Восточно-Казахстанская область - 78,
Жамбылская область - 97,
Западно-Казахстанская область - 347,
Карагандинская область - 329,
Костанайская область - 286,
Кызылординская область - 107,
Мангистауская область - 135,
Павлодарская область - 168,
Северо-Казахстанская область - 158,
Туркестанская область - 110.
Итого выздоровевших в Казахстане - 514299.