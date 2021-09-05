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    08:15, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 6620 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 792,

    город Алматы - 1105,

    город Шымкент - 639,

    Акмолинская область - 281,

    Алматинская область - 469,

    Атырауская область - 681,

    Восточно-Казахстанская область - 156,

    Жамбылская область - 265,

    Западно-Казахстанская область - 65,

    Карагандинская область - 1121,

    Костанайская область - 196,

    Кызылординская область - 129,

    Мангистауская область - 281,

    Павлодарская область - 244,

    Северо-Казахстанская область - 124,

    Туркестанская область - 72.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 716645.

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