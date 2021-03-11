08:15, 11 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 126,
город Алматы - 77,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 69,
Актюбинская область - 41,
Алматинская область - 18,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 21,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 43,
Карагандинская область - 47,
Костанайская область - 53,
Кызылординская область - 10,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 67,
Северо-Казахстанская область - 44,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 204129.