08:15, 25 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 6610 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2702,
город Алматы - 1750,
Акмолинская область - 27,
Алматинская область - 358,
Атырауская область - 99,
Восточно-Казахстанская область - 172,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 133,
Карагандинская область - 534,
Костанайская область - 38,
Кызылординская область - 391,
Мангистауская область - 36,
Павлодарская область - 151,
Северо-Казахстанская область - 150,
Туркестанская область - 48.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1000550.