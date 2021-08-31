08:15, 31 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 6533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1445,
город Алматы - 702,
город Шымкент - 116,
Акмолинская область - 285,
Актюбинская область - 73,
Алматинская область - 346,
Атырауская область - 643,
Восточно-Казахстанская область - 112,
Жамбылская область - 422,
Западно-Казахстанская область - 27,
Карагандинская область - 1311,
Костанайская область - 305,
Кызылординская область - 150,
Мангистауская область - 195,
Павлодарская область - 153,
Северо-Казахстанская область - 142,
Туркестанская область - 106.
Итого выздоровевших в Казахстане - 673629.