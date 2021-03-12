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    08:15, 12 Март 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 114,

    город Алматы - 118,

    Акмолинская область - 76,

    Актюбинская область - 10,

    Алматинская область - 75,

    Атырауская область - 19,

    Восточно-Казахстанская область - 27,

    Жамбылская область - 18,

    Западно-Казахстанская область - 39,

    Карагандинская область - 45,

    Костанайская область - 65,

    Кызылординская область - 7,

    Павлодарская область - 28,

    Северо-Казахстанская область - 12.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 204782.

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    Официальные источники (служебная)
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