08:15, 12 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 114,
город Алматы - 118,
Акмолинская область - 76,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 75,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 27,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 39,
Карагандинская область - 45,
Костанайская область - 65,
Кызылординская область - 7,
Павлодарская область - 28,
Северо-Казахстанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 204782.