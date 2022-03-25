08:15, 25 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 645 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 17,
город Алматы - 49,
Акмолинская область - 2,
Актюбинская область - 158,
Алматинская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 7,
Жамбылская область - 198,
Западно-Казахстанская область - 132,
Карагандинская область - 18,
Костанайская область - 6,
Павлодарская область - 2,
Северо-Казахстанская область - 48,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1286960.