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    08:15, 25 Март 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 645 человек выздоровело от коронавирусной инфекции

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 17,

    город Алматы - 49,

    Акмолинская область - 2,

    Актюбинская область - 158,

    Алматинская область - 4,

    Восточно-Казахстанская область - 7,

    Жамбылская область - 198,

    Западно-Казахстанская область - 132,

    Карагандинская область - 18,

    Костанайская область - 6,

    Павлодарская область - 2,

    Северо-Казахстанская область - 48,

    Туркестанская область - 4.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 1286960.

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