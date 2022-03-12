08:15, 12 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 643 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5,
Акмолинская область - 20,
Актюбинская область - 19,
Алматинская область - 26,
Атырауская область - 18,
Восточно-Казахстанская область - 14,
Жамбылская область - 196,
Западно-Казахстанская область - 210,
Карагандинская область - 29,
Костанайская область - 32,
Кызылординская область - 4,
Павлодарская область - 44,
Северо-Казахстанская область - 24,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1280362.