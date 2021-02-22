08:15, 22 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 118,
город Алматы - 163,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 47,
Алматинская область - 52,
Атырауская область - 29,
Западно-Казахстанская область - 43,
Карагандинская область - 31,
Костанайская область - 32,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 69,
Северо-Казахстанская область - 36,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 191739.