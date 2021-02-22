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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов

    город Нур-Султан - 118,

    город Алматы - 163,

    город Шымкент - 6,

    Акмолинская область - 47,

    Алматинская область - 52,

    Атырауская область - 29,

    Западно-Казахстанская область - 43,

    Карагандинская область - 31,

    Костанайская область - 32,

    Кызылординская область - 5,

    Мангистауская область - 7,

    Павлодарская область - 69,

    Северо-Казахстанская область - 36,

    Туркестанская область - 4.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 191739.

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