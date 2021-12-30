08:15, 30 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 640 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 90,
город Алматы - 44,
город Шымкент - 18,
Акмолинская область - 61,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 28,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 39,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 100,
Костанайская область - 61,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 77,
Северо-Казахстанская область - 74,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 959635.