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    08:15, 30 Декабрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 640 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 90,

    город Алматы - 44,

    город Шымкент - 18,

    Акмолинская область - 61,

    Актюбинская область - 6,

    Алматинская область - 28,

    Атырауская область - 7,

    Восточно-Казахстанская область - 39,

    Жамбылская область - 14,

    Западно-Казахстанская область - 10,

    Карагандинская область - 100,

    Костанайская область - 61,

    Кызылординская область - 7,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 77,

    Северо-Казахстанская область - 74,

    Туркестанская область - 1.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 959635.

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