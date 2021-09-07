08:15, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 6362 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 622,
город Алматы - 582,
город Шымкент - 530,
Акмолинская область - 274,
Актюбинская область - 912,
Алматинская область - 389,
Атырауская область - 548,
Восточно-Казахстанская область - 111,
Жамбылская область - 194,
Западно-Казахстанская область - 151,
Карагандинская область - 993,
Костанайская область - 73,
Кызылординская область - 116,
Мангистауская область - 225,
Павлодарская область - 423,
Северо-Казахстанская область - 175,
Туркестанская область - 44.
Итого выздоровевших в Казахстане - 727989.