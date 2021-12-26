08:15, 26 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 633 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 118,
город Алматы - 78,
город Шымкент - 18,
Акмолинская область - 48,
Алматинская область - 21,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 39,
Жамбылская область - 10,
Карагандинская область - 121,
Костанайская область - 7,
Кызылординская область - 10,
Павлодарская область - 8,
Северо-Казахстанская область - 146,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 957267.