08:15, 12 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 163,
город Алматы - 50,
город Шымкент - 15,
Акмолинская область - 83,
Алматинская область - 31,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 53,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 20,
Карагандинская область - 115,
Костанайская область - 5,
Кызылординская область - 14,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 12,
Северо-Казахстанская область - 54,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 948214.