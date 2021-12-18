08:15, 18 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 628 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 98,
город Алматы - 35,
Акмолинская область - 61,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 44,
Атырауская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 35,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 32,
Карагандинская область - 132,
Костанайская область - 77,
Кызылординская область - 4,
Павлодарская область - 27,
Северо-Казахстанская область - 52,
Туркестанская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане - 952314.