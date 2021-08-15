08:15, 15 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 6240 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1719,
город Алматы - 827,
город Шымкент - 567,
Акмолинская область - 256,
Актюбинская область - 120,
Алматинская область - 149,
Атырауская область - 81,
Восточно-Казахстанская область - 191,
Западно-Казахстанская область - 35,
Карагандинская область - 1179,
Костанайская область - 81,
Кызылординская область - 213,
Мангистауская область - 295,
Павлодарская область - 261,
Северо-Казахстанская область - 76,
Туркестанская область - 190.
Итого выздоровевших в Казахстане - 566613.