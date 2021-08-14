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    08:15, 14 Август 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 6195 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1777

    город Алматы - 1021

    город Шымкент - 499

    Акмолинская область - 283

    Актюбинская область - 219

    Алматинская область - 228

    Атырауская область - 277

    Западно-Казахстанская область - 171

    Карагандинская область - 365

    Костанайская область - 294

    Кызылординская область - 170

    Мангистауская область - 183

    Павлодарская область - 355

    Северо-Казахстанская область - 237

    Туркестанская область - 116

    Итого выздоровевших в Казахстане - 560373.

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