08:15, 14 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 6195 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1777
город Алматы - 1021
город Шымкент - 499
Акмолинская область - 283
Актюбинская область - 219
Алматинская область - 228
Атырауская область - 277
Западно-Казахстанская область - 171
Карагандинская область - 365
Костанайская область - 294
Кызылординская область - 170
Мангистауская область - 183
Павлодарская область - 355
Северо-Казахстанская область - 237
Туркестанская область - 116
Итого выздоровевших в Казахстане - 560373.