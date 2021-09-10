08:15, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 6169 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 755,
город Алматы - 1327,
Акмолинская область - 261,
Актюбинская область - 615,
Алматинская область - 748,
Атырауская область - 591,
Восточно-Казахстанская область - 130,
Жамбылская область - 67,
Западно-Казахстанская область - 125,
Карагандинская область - 449,
Костанайская область - 160,
Кызылординская область - 153,
Мангистауская область - 246,
Павлодарская область - 378,
Северо-Казахстанская область - 15,
Туркестанская область - 149.
Итого выздоровевших в Казахстане - 747978.