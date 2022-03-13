08:15, 13 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 609 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 7,
город Алматы - 17,
Акмолинская область - 18,
Алматинская область - 49,
Восточно-Казахстанская область - 5,
Жамбылская область - 119,
Западно-Казахстанская область - 275,
Карагандинская область - 30,
Костанайская область - 24,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 18,
Северо-Казахстанская область - 42,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1280971.