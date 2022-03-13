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    08:15, 13 Март 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 609 человек выздоровело от коронавирусной инфекции

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 7,

    город Алматы - 17,

    Акмолинская область - 18,

    Алматинская область - 49,

    Восточно-Казахстанская область - 5,

    Жамбылская область - 119,

    Западно-Казахстанская область - 275,

    Карагандинская область - 30,

    Костанайская область - 24,

    Мангистауская область - 1,

    Павлодарская область - 18,

    Северо-Казахстанская область - 42,

    Туркестанская область - 4.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 1280971.

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    Официальные источники (служебная)
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