08:15, 05 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 597 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 121,
город Алматы - 64,
Акмолинская область - 14,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 40,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 36,
Жамбылская область - 9,
Карагандинская область - 123,
Костанайская область - 13,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 129,
Северо-Казахстанская область - 11,
Туркестанская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 941285.