08:15, 14 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 595 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 134,
город Алматы - 186,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 57,
Алматинская область - 19,
Атырауская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 27,
Карагандинская область - 51,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 32,
Северо-Казахстанская область - 11,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 206149.