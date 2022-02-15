08:15, 15 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 5904 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 678
город Алматы - 1168
город Шымкент - 419
Акмолинская область - 698
Актюбинская область - 648
Алматинская область - 56
Атырауская область - 202
Восточно-Казахстанская область - 23
Жамбылская область - 14
Западно-Казахстанская область - 220
Карагандинская область - 548
Костанайская область - 126
Кызылординская область - 37
Мангистауская область - 28
Павлодарская область - 566
Северо-Казахстанская область - 429
Туркестанская область - 44
Итого выздоровевших в Казахстане - 1230842.