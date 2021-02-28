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    08:15, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 590 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов

    город Нур-Султан - 98,

    город Алматы - 195,

    город Шымкент - 5,

    Акмолинская область - 60,

    Атырауская область - 21,

    Восточно-Казахстанская область - 28,

    Западно-Казахстанская область - 48,

    Карагандинская область - 34,

    Костанайская область - 40,

    Кызылординская область - 14,

    Мангистауская область - 8,

    Павлодарская область - 39.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 196342.

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