08:15, 28 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 590 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 98,
город Алматы - 195,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 60,
Атырауская область - 21,
Восточно-Казахстанская область - 28,
Западно-Казахстанская область - 48,
Карагандинская область - 34,
Костанайская область - 40,
Кызылординская область - 14,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 39.
Итого выздоровевших в Казахстане - 196342.