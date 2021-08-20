08:15, 20 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 5886 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 490,
город Алматы - 1015,
город Шымкент - 696,
Акмолинская область - 260,
Актюбинская область - 239,
Алматинская область - 354,
Восточно-Казахстанская область - 99,
Западно-Казахстанская область - 141,
Карагандинская область - 1272,
Костанайская область - 330,
Кызылординская область - 160,
Мангистауская область - 210,
Павлодарская область - 345,
Северо-Казахстанская область - 134,
Туркестанская область - 141.
Итого выздоровевших в Казахстане - 597850.