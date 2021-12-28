08:15, 28 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 588 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 80,
город Алматы - 8,
город Шымкент - 0,
Акмолинская область - 65,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 9,
Атырауская область - 6,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 43,
Карагандинская область - 115,
Костанайская область - 11,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 0,
Павлодарская область - 155,
Северо-Казахстанская область - 45,
Туркестанская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 958277.