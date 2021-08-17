08:15, 17 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 5848 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 320,
город Алматы - 1285,
город Шымкент - 453,
Акмолинская область - 259,
Актюбинская область - 612,
Алматинская область - 245,
Атырауская область - 111,
Восточно-Казахстанская область - 62,
Жамбылская область - 50,
Западно-Казахстанская область - 77,
Карагандинская область - 926,
Костанайская область - 378,
Кызылординская область - 308,
Мангистауская область - 144,
Павлодарская область - 397,
Северо-Казахстанская область - 100,
Туркестанская область - 121.
Итого выздоровевших в Казахстане - 577882.