08:15, 13 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 5816 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1530,
город Алматы - 823,
город Шымкент - 599,
Акмолинская область - 272,
Актюбинская область - 215,
Алматинская область - 246,
Атырауская область - 283,
Восточно-Казахстанская область - 79,
Жамбылская область - 75,
Западно-Казахстанская область - 132,
Карагандинская область - 285,
Костанайская область - 399,
Кызылординская область - 171,
Мангистауская область - 179,
Павлодарская область - 361,
Северо-Казахстанская область - 48,
Туркестанская область - 119.
Итого выздоровевших в Казахстане - 554178.