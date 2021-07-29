08:15, 29 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 5814 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2158,
город Алматы - 853,
город Шымкент - 307,
Акмолинская область - 160,
Актюбинская область - 81,
Алматинская область - 91,
Атырауская область - 245,
Восточно-Казахстанская область - 154,
Жамбылская область - 52,
Западно-Казахстанская область - 145,
Карагандинская область - 875,
Костанайская область - 202,
Кызылординская область - 75,
Мангистауская область - 167,
Павлодарская область - 97,
Северо-Казахстанская область - 87,
Туркестанская область - 65.
Итого выздоровевших в Казахстане - 462912.