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    08:15, 08 Август 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 5803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 2042,

    город Алматы - 1176,

    город Шымкент - 222,

    Акмолинская область - 194,

    Актюбинская область - 46,

    Алматинская область - 359,

    Атырауская область - 243,

    Западно-Казахстанская область - 140,

    Карагандинская область - 938,

    Костанайская область - 57,

    Кызылординская область - 92,

    Мангистауская область - 9,

    Павлодарская область - 155,

    Северо-Казахстанская область - 27,

    Туркестанская область - 103.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 520102.

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    Официальные источники (служебная)
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