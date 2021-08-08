08:15, 08 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 5803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2042,
город Алматы - 1176,
город Шымкент - 222,
Акмолинская область - 194,
Актюбинская область - 46,
Алматинская область - 359,
Атырауская область - 243,
Западно-Казахстанская область - 140,
Карагандинская область - 938,
Костанайская область - 57,
Кызылординская область - 92,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 155,
Северо-Казахстанская область - 27,
Туркестанская область - 103.
Итого выздоровевших в Казахстане - 520102.