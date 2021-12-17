08:15, 17 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 577 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 120,
город Алматы - 24,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 55,
Алматинская область - 25,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 50,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 157,
Кызылординская область - 2,
Павлодарская область - 68,
Северо-Казахстанская область - 41,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 951686.