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    08:00, 01 Январь 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 562 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 112,

    город Алматы - 15,

    Акмолинская область - 67,

    Алматинская область - 29,

    Атырауская область - 5,

    Восточно-Казахстанская область - 60,

    Жамбылская область - 9,

    Западно-Казахстанская область - 18,

    Карагандинская область - 101,

    Костанайская область - 51,

    Кызылординская область - 3,

    Павлодарская область - 39,

    Северо-Казахстанская область - 53.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 960773.

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