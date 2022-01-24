08:15, 24 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 5532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1424,
город Алматы - 2406,
город Шымкент - 37,
Акмолинская область - 36,
Алматинская область - 490,
Атырауская область - 100,
Восточно-Казахстанская область - 178,
Жамбылская область - 59,
Западно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 540,
Костанайская область - 24,
Кызылординская область - 20,
Мангистауская область - 37,
Павлодарская область - 82,
Северо-Казахстанская область - 59,
Туркестанская область - 33.
Итого выздоровевших в Казахстане - 993940.