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    08:15, 09 Август 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 5525 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1728,

    город Алматы - 1204,

    город Шымкент - 597,

    Акмолинская область - 192,

    Алматинская область - 343,

    Атырауская область - 259,

    Восточно-Казахстанская область - 182,

    Западно-Казахстанская область - 41,

    Карагандинская область - 197,

    Костанайская область - 76,

    Кызылординская область - 161,

    Мангистауская область - 119,

    Павлодарская область - 130,

    Северо-Казахстанская область - 190,

    Туркестанская область - 106.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 525627.

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    Официальные источники (служебная)
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