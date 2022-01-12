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    08:15, 12 Январь 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 547 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 139,

    Акмолинская область - 46,

    Алматинская область - 15,

    Атырауская область - 7,

    Восточно-Казахстанская область - 5,

    Жамбылская область - 11,

    Западно-Казахстанская область - 128,

    Карагандинская область - 12,

    Костанайская область - 31,

    Кызылординская область - 9,

    Мангистауская область - 13,

    Павлодарская область - 40,

    Северо-Казахстанская область - 86,

    Туркестанская область - 5.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 964713.

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