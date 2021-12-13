08:15, 13 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 65,
город Алматы - 33,
Акмолинская область - 75,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 36,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 32,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 124,
Кызылординская область - 2,
Павлодарская область - 74,
Северо-Казахстанская область - 56,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 948757.