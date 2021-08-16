08:15, 16 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 5421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1107,
город Алматы - 1258,
город Шымкент - 581,
Акмолинская область - 268,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 252,
Атырауская область - 235,
Восточно-Казахстанская область - 63,
Жамбылская область - 75,
Западно-Казахстанская область - 48,
Карагандинская область - 980,
Костанайская область - 10,
Кызылординская область - 168,
Мангистауская область - 40,
Павлодарская область - 107,
Северо-Казахстанская область - 116,
Туркестанская область - 100.
Итого выздоровевших в Казахстане - 572034.