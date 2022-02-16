08:15, 16 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 5394 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 963
город Алматы - 1273
город Шымкент - 329
Акмолинская область - 691
Алматинская область - 173
Атырауская область - 230
Восточно-Казахстанская область - 12
Жамбылская область - 75
Западно-Казахстанская область - 30
Карагандинская область - 415
Костанайская область - 190
Кызылординская область - 27
Мангистауская область - 26
Павлодарская область - 604
Северо-Казахстанская область - 325
Туркестанская область - 31
Итого выздоровевших в Казахстане - 1236236.