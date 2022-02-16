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    08:15, 16 Февраль 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 5394 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 963

    город Алматы - 1273

    город Шымкент - 329

    Акмолинская область - 691

    Алматинская область - 173

    Атырауская область - 230

    Восточно-Казахстанская область - 12

    Жамбылская область - 75

    Западно-Казахстанская область - 30

    Карагандинская область - 415

    Костанайская область - 190

    Кызылординская область - 27

    Мангистауская область - 26

    Павлодарская область - 604

    Северо-Казахстанская область - 325

    Туркестанская область - 31


    Итого выздоровевших в Казахстане - 1236236.

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