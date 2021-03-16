08:15, 16 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 539 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 8,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 97,
Алматинская область - 31,
Атырауская область - 50,
Восточно-Казахстанская область - 16,
Жамбылская область - 53,
Западно-Казахстанская область - 34,
Карагандинская область - 52,
Костанайская область - 86,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 75,
Северо-Казахстанская область - 10,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 207371.