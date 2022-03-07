08:15, 07 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 535 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 14,
город Алматы - 227,
Акмолинская область - 30,
Алматинская область - 22,
Атырауская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 3,
Карагандинская область - 35,
Костанайская область - 56,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 15,
Северо-Казахстанская область - 72.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1277112.