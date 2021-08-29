08:15, 29 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 5271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 502,
город Алматы - 1076,
город Шымкент - 259,
Акмолинская область - 280,
Алматинская область - 123,
Атырауская область - 463,
Восточно-Казахстанская область - 127,
Западно-Казахстанская область - 132,
Карагандинская область - 1267,
Костанайская область - 38,
Кызылординская область - 165,
Мангистауская область - 354,
Павлодарская область - 208,
Северо-Казахстанская область - 165,
Туркестанская область - 112.
Итого выздоровевших в Казахстане - 662158.