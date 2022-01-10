08:15, 10 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 514 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 100,
город Шымкент - 37,
Акмолинская область - 46,
Актюбинская область - 25,
Алматинская область - 2,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 95,
Карагандинская область - 64,
Костанайская область - 10,
Кызылординская область - 12,
Павлодарская область - 37,
Северо-Казахстанская область - 75,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 964166.