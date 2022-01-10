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    08:15, 10 Январь 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 514 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 100,

    город Шымкент - 37,

    Акмолинская область - 46,

    Актюбинская область - 25,

    Алматинская область - 2,

    Атырауская область - 7,

    Восточно-Казахстанская область - 3,

    Западно-Казахстанская область - 95,

    Карагандинская область - 64,

    Костанайская область - 10,

    Кызылординская область - 12,

    Павлодарская область - 37,

    Северо-Казахстанская область - 75,

    Туркестанская область - 1.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 964166.

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