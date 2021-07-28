08:15, 28 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 5096 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1331
город Алматы - 1369
город Шымкент - 377
Акмолинская область - 148
Актюбинская область - 175
Алматинская область - 33
Атырауская область - 276
Жамбылская область - 66
Западно-Казахстанская область - 242
Карагандинская область - 306
Костанайская область - 211
Кызылординская область - 152
Мангистауская область - 154
Павлодарская область - 64
Северо-Казахстанская область - 136
Туркестанская область - 56
Итого выздоровевших в Казахстане - 457098.