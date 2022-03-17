08:15, 17 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 509 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2,
город Алматы - 48,
Акмолинская область - 4,
Актюбинская область - 25,
Алматинская область - 135,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 185,
Карагандинская область - 27,
Костанайская область - 32,
Павлодарская область - 6,
Северо-Казахстанская область - 14.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1283129.